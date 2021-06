경기도 5월 수출실적 110억 달러…4년 만에 최대 폭 상승

주요 시장·신남방·신북방 수출 호조

반도체·자동차 등 주력품목 동반 상승

[아시아경제 라영철 기자] 5월 경기도 전체 수출 실적이 9개월 연속 상승세에 힘입어 전년도 같은 기간보다 29% 상승한 110억 달러를 기록했다.

이는 5월 국가 전체 수출 약 508억 달러의 약 22%에 달하는 것으로, 2017년 5월 이후 4년 만에 최대 폭 상승이다.

또한, 도의 역대 5월 수출실적 중 2018년 이후 최고 실적이며, 1~5월 누적 수출액도 536억 달러로 2018년 이후 처음으로 500억 달러를 상회했다.

24일 도에 따르면, 5월 수출실적에서 전체 수출을 견인한 것은 반도체와 자동차였다. 반도체는 13개월 연속 증가세 속 2018년 이후 월 최고 수출액인 36억 5000만 달러를 기록했다.

비대면 경제 수요에 따른 노트북 판매 호조와 5G 모바일 수요 확대, 메모리 고정 가격 상승 작용으로 분석됐다.

미국과 EU 등 주요 시장의 판매 호조와 친환경차 수출로 자동차와 자동차 부품 수출은 전년도 같은 기간보다 각각 125%, 158% 증가해 6개월 연속 두 자릿수 성장을 이어가고 있다.

국가별로는 지난해 12월부터 5월까지 6개월 연속 중국, 미국, 아세안, EU 등 주요 지역 수출이 증가했고, 아세안과 같은 신남방 지역이나 CIS 등의 신북방 지역도 호조세로 나타났다.

도 내 중소기업 수출도 올해 4월 기준, 6개월 연속 상승세를 유지한 가운데 전년도 같은 기간보다 21% 증가한 31억 달러를 기록했다.

특히 지난해 메모리 반도체, 정보통신기기 등 경기도의 수출 주요 10대 품목 중 자동차 부품 등이 감소세였으나, 올해는 기계류 등 2개를 제외한 전 품목이 수출 증가세를 보였다.

코로나 19 관련 상품인 비누·치약 및 화장품 수출은 56% 증가해 강세를 보였다. 수출 중소기업 수도 2020년 말 기준 약 3만 2000여 개로 전년보다 2.4% 증가했다.

류광열 경제실장은 "비대면·온라인 수출지원체제로의 신속한 전환으로 수출 성장을 이룰 수 있었다"면서 "수출 상승 흐름이 계속 이어질 수 있도록 다양한 수출지원을 통해 중소기업 수출 확대에 노력하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr