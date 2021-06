"디저트도 개성시대" 세븐일레븐, 롯데껌 3총사 표현한 '쥬쉬아마카롱' 출시

올해 디저트 매출 23.2% ↑…마카롱 45.7% 늘어 '편의점 대표 디저트로'

MZ세대 공감·시대 트렌드 아이템 인기…민트초코·찰옥수수마카롱 등

롯데제과 껌 '쥬시후레쉬' '후레쉬민트' '스피아민트' 협업 마카롱 출시

[아시아경제 김유리 기자] 세븐일레븐은 롯데제과 장수 껌인 '쥬시후레쉬' '후레쉬민트' '스피아민트'와 협업한 '쥬쉬아마카롱'을 출시했다고 24일 밝혔다.

쥬쉬아마카롱은 쥬시후레쉬, 후레쉬민트, 스피아민트 맛을 각 1입씩 총 3입으로 구성한 상품이다. 껌의 향료를 그대로 사용해 오리지널 껌의 맛을 마카롱으로 구현했다. 세븐일레븐은 "밝은 색에 달콤하고 상큼한 맛으로 눈과 입을 모두 만족시키는 상품"이라고 설명했다. 가격은 3800원이다.

편의점 디저트 시장이 날로 커지고 있는 가운데 독특한 개성을 가진 상품이 소비자 눈길을 사로잡으며 인기를 끌고 있다. 세븐일레븐에 따르면 올들어 6월23일까지 디저트 카테고리 매출은 전년대비 23.2% 증가했다. 특히 마카롱 매출은 같은 기간 45.7% 늘었다.

MZ세대의 공감을 이끌어내고 시대 트렌드에 부합하는 아이템 설정이 주효했다는 분석이다. 현재 세븐일레븐에서 가장 인기있는 디저트는 '민트초코마카롱'(3500원)이다. '민초단'이라는 신조어가 생겨날 만큼 젊은층 사이에 민트초코 팬덤 현상이 크게 일면서 높은 판매량을 보이고 있다. 지난달 말 출시된 민트초코마카롱은 6월 기준 세븐일레븐 전체 디저트 판매 1위에 올라있다.

지난 16일 출시된 '찰옥수수마카롱'(3800원) 역시 찰옥수수 아이스크림의 맛을 그대로 녹여냈다. 실제 옥수수 알갱이도 들어있어 옥수수를 씹는 식감을 그대로 느낄 수 있다. 출시와 함께 큰 인기를 끌며 판매 개시 일주일 만에 디저트 판매 3위에 올랐다.

장여정 세븐일레븐 디저트담당 MD는 "편의점 디저트 중 마카롱이 이색적인 콘셉트와 맛, 취식의 간편성을 앞세워 소비자들에게 인기를 끌고 있다"며 "앞으로도 편의점 마카롱은 개성이 돋보이는 상품들이 주력으로 시장을 이끌어 갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr