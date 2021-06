AK몰, 3040 직장인 타깃 ‘라방’ 인기…점심·저녁 방송 비중↑

[아시아경제 임춘한 기자] AK몰은 3040 직장인을 타깃으로 주중 점심과 저녁시간에 라이브 방송 비중을 높이자 좋은 반응을 얻고 있다고 24일 밝혔다.

AK몰에 따르면 최근 3개월간 ‘샤샤라이브’는 11시 30분부터 한 시간 동안 시청자 수가 가장 많았고, 그 다음으로는 오후 6시부터 자정 전까지 높게 나타났다. 또한 하루 중 가장 반응이 좋은 시간대는 오후 9시 방송으로 평균 약 2000명의 시청자를 기록했다. 평균 매출은 오전 11시 방송이 가장 높았는데, 이는 늦은 오전 비교적 여유로운 가정주부를 타깃으로 육아관련 용품을 판매해 좋은 반응을 끌었던 것으로 분석됐다.

샤샤라이브는 자사몰과 함께 외부 플랫폼인 네이버와 스타일쉐어를 통해서도 방송을 확장하고 있다. 네이버를 통해 진행한 방송은 총 143회로 누적시청자수 23만명을 기록했다. 1020대의 젊은 고객을 타깃으로 하는 스타일쉐어의 스쉐라이브도 방송 평균당 1200명의 시청자가 참여했다.

AK몰 관계자는 “최근 많은 기업에서 라이브 방송을 진행하며 유통업계 내 라방 경쟁이 치열하다”며 “샤샤라이브는 흥미로운 연출기획과 더불어 시청자의 소비패턴 분석으로 라방 이용 고객들에게 더 큰 만족감과 쇼핑의 즐거움을 선사하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr