▶권규식씨 별세, 신현심씨 배우자상, 권병근(손해보험협회 경영지원부장)·병운씨 부친상, 김미경·김지나씨 시부상=23일 쉴낙원 경기장례식장, 발인 25일 오전 9시, 031)672-1009

