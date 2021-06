4개그룹 중심 수소기업협의체, 한화·현대重·롯데 등도 물망

다음달까지 추가 참여기업 확정, 9월 출범 예정

[아시아경제 이창환 기자] SK그룹을 포함해 국내에서 탄소중립에 앞장서고 있는 대표적인 기업들은 현대차그룹과 포스코그룹, 효성그룹 등이다. 이들은 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 수소에너지 개발에 적극적으로 나서 탄소중립을 실현하겠다는 의지다.

23일 관련 업계에 따르면 현대차·SK·포스코·효성 등 4개 그룹을 중심으로 구성된 수소기업협의체가 오는 9월 출범을 앞두고 추가 참여 기업을 모집하고 있다.

수소기업협의체는 민간기업을 중심으로 수소경제 활성화 및 탄소중립 실현을 추진하는 모임이다. 앞서 이들 4개 회사의 총수들은 지난 10일 경기도 화성시에 있는 현대자동차·기아 기술연구소에서 만나 수소기업협의체 설립을 논의한 바 있다.

CEO 협의체 형태로 운영되는 수소기업협의체는 이들 4개 회사 외에도 향후 다른 기업들을 참가시켜 전국적으로 수소경제 붐을 일으킬 계획이다. 업계에 따르면 탄소중립과 친환경 에너지 사업을 하는 기업들의 추가 참가 문의가 있는 것으로 알려졌다.

수소기업협의체는 다음달까지 추가 참여 기업을 최종 확정하고 9월 중 CEO 총회를 개최해 출범을 공식화할 예정이다.

수소기업협의체에 참가하는 기업들은 수소사업을 미래 핵심 먹거리로 꼽고 사업 확장에 집중하고 있다. 현대차는 2013년 세계 최초로 수소전기차를 양산하는 등 글로벌 시장을 선도하고 있다. 2030년까지 연간 수소전기차 50만대, 수소연료전지 시스템 70만기를 생산하겠다는 구상이다.

포스코는 ‘수소경제를 견인하는 그린수소 선도기업’이라는 비전 아래 수소사업을 신성장동력으로 삼아 2050년까지 그린수소 생산 500만t, 수소 매출 30조원을 달성할 계획이다.

효성은 수소의 생산부터 공급에 이르는 밸류체인 구축을 추진하고 있다. 효성은 앞으로 5년간 1조원을 투자해 액화수소 생산 능력을 연 3만9000t까지 늘리기로 했다.

수소 경제를 구축해 국내 이산화탄소 배출량의 약 10%를 저감하는 데 기여하겠다는 목표다. 이를 위해 효성중공업은 지난 21일 울산 남구 효성화학 용연3공장 부지에서 액화수소플랜트 기공식을 열었다. 효성중공업과 독일의 린데그룹이 설립한 합작법인 린데수소에너지는 2023년 초까지 연산 1만3000t 규모의 액화수소 공장을 건설할 예정이다.

한화, 현대중공업, 롯데, 두산 등도 수소사업에 적극적이다. 이들은 수소기업협의체에 추가로 참가할 유력한 기업들로 꼽힌다.

한화는 미국항공우주국(NASA)의 사내 벤처로 출발한 미국 수소탱크업체 시마론에 이어 수소 혼소 발전기술을 보유한 미국 PSM 등을 인수하며 관련 사업을 확장하고 있다.

현대중공업그룹은 오는 2030년까지 각 계열사의 인프라 및 기술 경쟁력을 바탕으로 운송, 저장, 활용에 이르는 수소 밸류체인을 구축하겠다고 발표한 바 있다.

롯데그룹도 롯데케미칼 등을 중심으로 기체수소 충전소 및 수소연료전지 발전소 건설에 나서고 있고 두산 역시 수소연료전지 제조업체인 두산퓨얼셀 등을 중심으로 수소 사업을 키운다.

재계의 한 관계자는 "주요 기업들이 친환경 수소사업을 핵심 미래 먹거리 중에 하나로 보고 적극적으로 키우고 있다"며 "향후 관련 시장이 크게 성장할 것"이라고 말했다.

