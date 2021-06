우리카드, MZ세대 전용 '오늘하루체크' 카드 출시…"최대 3만원 혜택"

무신사, 지그재그, 쿠팡이츠, 마켓컬리 등서 5% 캐시백

통장 잔액 부족 시 30만원까지 '소액신용한도' 서비스 탑재

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 트렌디한 소비성향을 반영한 '#오하쳌'(오늘하루체크) 카드를 출시했다고 23일 밝혔다.

이 카드는 MZ세대의 이용 패턴을 분석해 쇼핑, 음식, 취미, 일상 분야를 대표하는 인기 가맹점의 5% 캐시백 서비스를 제공한다. ▲무신사 ▲지그재그 ▲배달의민족 ▲쿠팡이츠 ▲마켓컬리 ▲넷플릭스 ▲멜론 ▲스타벅스 사이렌오더 및 대중교통과 이동통신, 어학시험, 공연티켓, 간편결제에서 전월 20만원 이상 이용 시 최대 3만원 혜택을 받을 수 있다.

통장 잔액이 부족할 경우 최대 30만원 한도의 '소액신용한도' 서비스도 이용 가능하다. 본 서비스는 카드 신청 단계에서 자동으로 신청된다. 카드 디자인도 Oh(보라)와 Ha(노랑) 2종으로 구성해 고객들의 선택 폭을 넓혔다.

이 체크카드는 만 19세 이상부터 발급 가능하며 연회비는 없다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr