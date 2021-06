경선 연기되든 안 되든…갈등 불씨 여전한 민주당

25일 최고위서 최종결정

송영길 대표 "여론조사 보면 현행대로 하자는 의견 압도적"

당무위서 선관위 구성 등 의결

연기波 의원들 반발수위 높여

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당이 내년 대통령 선거 경선을 연기할지 여부를 25일 최종 결정키로 했으나, 어떤 결론이 나오든 당내 갈등은 심화될 것으로 보인다. 경선 연기를 주장하는 의원들은 "이미 결론이 정해진 것 아니냐"는 불만이 크다. 송영길 당 대표 의중대로 ‘연기 불가’ 결정이 25일 최고위원회에서 도출되면, 당무위원회 개최 등 대응 방안을 고려하고 있다고 해당 의원들은 23일 전했다. 최종 결정이 나와도 수용하지 않고 추가 조치를 요구하겠다는 것이다.

그러나 송 대표는 23일 라디오에 나와 "당 대표의 결단만이 남은 것"이라며 당 대표 권한으로 논란의 종지부를 찍겠다는 의지를 재차 확인했다. 송 대표는 "(22일) 의원총회에서는 연기하자는 의견이 많았지만 여론조사를 해보면 현행대로 하자는 의견이 압도적으로 많다"면서 반발하는 의원들을 향해 "그럴 거면 당 대표를 왜 뽑았느냐"고 일갈했다. 이재명계 조정식 의원도 이날 라디오에서 "지도부 결정은 원칙대로 180일 전 대선후보 선출을 준비하겠다는 것으로 본다"며 "송 대표도 이건 원칙대로 갈 수밖에 없는 거 아니냐, 그런 분위기라고 본다"고 했다.

그러나 경선 연기를 주장하는 이낙연·정세균계 의원들은 최고위가 열리기 전부터 반발 수위를 높이고 있다. 이낙연계 한 의원은 이날 통화에서 "송 대표는 의원들 다수 의견과 상관없이 자기 길대로 가겠다는 것 같다. 독재도 아니고 그러다 탄핵당할 수 있다"고 경고했다. 그러면서 "다수의 뜻이 그렇다면 그 길로 가는 것이 당대표로서 해야 할 일"이라고 했다. 정세균계 한 의원도 "불만이 나오고 있는 상황"이라며 "일단은 오는 25일 최고위원회의 결과를 지켜보겠다"고 말했다.

한편 송 대표는 23일 오전 당무위원회를 열어 중앙당선관위와 조직강화특위 설치와 구성을 의결했다. 선관위는 이상민 의원이, 조강특위는 사무총장인 윤관석 의원이 각각 위원장을 맡는다.

