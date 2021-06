권준학 농협은행장, ESG실천 우수 농식품기업 방문

[아시아경제 성기호 기자]권준학 NH농협은행장이 NH농식품그린성장론 1조원 달성을 기념해 ESG(환경·사회·지배구조)실천 우수 농식품기업 방문을 방문했다.

23일 농협은행에 따르면 권 은행장은 전날 충남 계룡에 위치한 두부 제조 전문기업인 소이미푸드를 방문해 신희수 소이미푸드 대표이사에게 친환경 경영 및 지역사회 나눔으로 ESG 실천과 관련 감사패를 전달하며 다양한 의견을 나눴다.

소이미푸드는 2019년 계룡시로부터 사회공헌활동 우수기업으로 선정됐다. 또 지역사회 나눔활동 뿐 아니라 안전한 먹거리 생산을 위한 식품안전관리인증기준(HACCP) 인증 등을 보유한 기업으로, 최근 ESG실천 우수 농식품기업 우대 상품인 NH농식품그린성장론을 지원받은 바 있다.

NH농식품그린성장론은 친환경·사회적 기업을 지원하는 대표 여신상품으로 상품 출시 7개월여만에 대출 잔액 1조원을 달성했다.

권 행장은 “농업·농촌·농식품기업에 대한 지원은 농협은행의 본질적 역할이자 정체성”이라며 “앞으로도 농업·농식품기업의 지속가능한 성장을 위해 ESG 실천기업을 적극 발굴 및 지원하겠다”고 말했다.

