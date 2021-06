우주인피자, 식품안전경영시스템 ‘FSSC22000 인증’ 획득

[아시아경제 문혜원 기자] ‘우주인피자’를 운영하는 푸드테크 전문 기업 양유는 글로벌 식품안전시스템 ‘FSSC22000(Food Safety System Certification 22000) 인증’을 획득했다고 23일 밝혔다.

FSSC22000은 '네슬레', '크래프트', '다논', '유니레버' 등 글로벌 유력 식품회사가 참여해 개발했으며, 국제식품안전협회(GFSI)에서 인정하는 식품안전시스템 국제표준규격이다. 기존 HACCP, ISO22000 등 식품안전경영을 위한 요건에 국제식품안전협회의 권고사항을 추가 반영했다. 경영책임, 자원관리, 청소와 살균, 제품 리콜 절차 등 30여 항목에 대한 철저한 심사를 통해 인증이 이뤄진다.

우주인피자는 이번 인증 획득을 통해 HACCP, ISO22000과 더불어 식품안전부문의 최상위 3대 안전규격을 모두 갖추게 됐다. 위생적인 먹거리 생산을 위한 필수 규격을 기반으로 제품 안정성을 확보하고 자체 생산 공장의 품질 경쟁력을 통해 앞으로 국내외 유통망 확대에 나설 계획이다.

우주인피자의 제품 전량을 자체 생산하는 부천 공장은 엄격한 위생관리는 물론, 최신식 기술과 전문 인력을 통해 고품질의 냉동 화덕피자를 생산하고 있다. 자체 개발한 600도 이상의 고온을 유지하는 터널식 화덕으로 제품을 만들고 있으며, 생산 직후 화덕 특유의 불향을 보존할 수 있는 급속 냉각 시스템도 핵심 기술로 갖추고 있다.

