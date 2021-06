KOTRA, '2021 한·캐나다 스마트팩토리 파트너링 설명회·상담회' 개최

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 24일부터 다음달 16일까지 스마트팩토리 분야 국내 기업들의 해외시장 진출을 지원하기 위해 '2021 한·캐나다 스마트팩토리 파트너링 설명회 및 상담회'를 온라인으로 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19로 관심이 높아진 스마트팩토리 시대를 맞아 양국 기업 간 상호 교류를 통해 공동 연구개발(R&D), 기술협력, 부품 공급 등을 추진하기 위해 열린다. KOTRA와 캐나다 브리티시컬럼비아주 정부가 공동으로 개최하는 이번 행사는 스마트팩토리 설명회와 일대일 화상 상담회로 구성된다.

24일 열리는 설명회는 브리티시컬럼비아주 국제통상부 장관의 스마트팩토리 정책, 시장 현황, 정부 지원 프로그램에 관한 발표를 시작으로, 양국의 스마트팩토리 현황과 성공사례 등 주제로 진행된다.

캐나다에는 인공지능(AI), 빅데이터 등 소프트웨어 기술을 보유한 기업들이 포진해 있으며, 한국에는 생산제조, 로봇 등 하드웨어 기술을 보유한 기업이 많다. 양국 기업 간 기술 교류 수요가 증가한다는 점을 반영해 KOTRA는 오는 28일부터 3주간 공동 R&D, 기술교류 등을 위한 양국 기업 간의 상담회도 개최할 예정이다.

