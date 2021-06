22일 서울 중구 남대문이 시민들에게 전면 개방되고 있다. 숭례문 후문이 일반에게 개방되기는 처음으로 남대문시장을 방문한 관광객이 서울역 쪽으로 난 정문으로 돌아가지 않고 시장과 가까운 후문을 통해 쉽게 숭례문을 볼 수 있게 됐다./강진형 기자aymsdream@

