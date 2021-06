이마트24 “미술작품 지분 소유권을 경품으로”…MZ세대 정조준

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 미술품 공동구매 플랫폼 아트투게더와 손잡고 줄리안 오피의 작품 '러닝 위민'(Running Women) 지분 소유권을 경품으로 제공한다고 22일 밝혔다. 편의점에서 그동안 자동차, 명품가방 등 고가의 이색 상품을 경품으로 내건 행사는 있었지만 미술작품 재테크 상품이 경품으로 등장한 것은 이번이 처음이다.

이마트24는 해당 작품의 지분 소유권을 총 4400개로 나눠 선착순 2200명에게 2조각씩 증정한다. 당첨자는 다음 달 말 작품 정보와 소유권을 보증하는 작품확인서를 받는다. 지분 2조각의 가치는 현재 2만원이다. 공동 소유자 찬반 투표를 통해 동의율이 50%를 초과하면 작품을 매각할 수 있다. 이 작품을 백화점, 호텔 등 영업 공간에 렌털한 수익도 지분에 따라 공동 배분된다. 아트투게더의 조각 거래 서비스를 통해 자신의 지분 소유권을 주식처럼 매매할 수 있다.

행사 상품을 구매하고 이마트24 모바일 애플리케이션(앱)에서 스탬프 5개를 모으면 이번 경품 행사에 참여할 수 있다. 대상 상품은 CJ·동서·롯데칠성 등 10개 브랜드 6000종 상품이며, 5000원 이상 구매 후 이마트24 모바일 앱의 통합바코드를 스캔 하면 스탬프 1개가 적립된다. 작품 지분 소유권 이외에도 KF94 마스크, 이마트24 모바일 교환권 등을 받을 수 있다.

이마트24 관계자는 “희소성에 가치를 두고, 재테크에도 관심이 많은 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들에게 줄리안 오피 작품 소유권은 매력적으로 다가갈 것”이라며 “앞으로도 고객들에게 색다른 경험을 선사하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

