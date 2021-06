정관장, 전국 GS25서 '활기력' 판매…편의점족 발길 잡는다

[아시아경제 이승진 기자] 정관장이 간편 홍삼제품으로 편의점 시장 공략에 나선다. 편의점이 1인 가구, MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 중심으로 일상적인 쇼핑 공간으로 떠오르면서다.

정관장은 앰플형 건강드링크 ‘정관장 활기력’을 전국 GS25 편의점에서 판매한다고 22일 밝혔다. 최근 온라인몰에서 가파른 성장세를 보인 '활기력'의 편의점 입점을 통해, 젊은 고객 유입을 한층 강화한다는 계획이다.

‘활기력’은 정관장 6년근 홍삼농축액에 생강, 대추, 구기자 등 식물성 원료와 비타민B, C를 배합한 앰플형 드링크 제품이다. 한 병 섭취만으로 기력을 보충할 수 있어 젊은 직장인들 사이에서 인기가 높다.

편의점은 접근성이 우수하고, 백화점이나 가맹점과 달리 소포장 형태로 가격부담을 낮춘 제품을 판매한다. 매일의 컨디션에 따라 건강식품을 구매하려는 소비자들이 편의점을 찾는 것으로 정관장은 분석했다. 이에 정관장은 ‘홍삼원’, ‘아이키커’ 등 음료제품부터 스틱형 홍삼제품인 ‘홍삼정 에브리타임 밸런스핏’까지 편의점 제품 라인업을 꾸준히 확대해나갔다.

정관장의 대표 음료제품인 ‘홍삼원'은 1988년 출시돼 30년 넘게 사랑 받은 제품이다. 병과 파우치 등 간편하고 휴대하기 좋은 형태로 2000년대 초반 편의점에 입점해, 작년 한 해에만 편의점에서 100억 원의 매출을 기록했다. 편의점 홍삼스틱의 대중화를 이끈 ‘홍삼정 에브리타임 밸런스핏’은 2018년 출시 이후 지금까지 500만포 이상의 누적 판매량을 기록했다.

이상춘 KGC인삼공사 리테일사업부 부장은 “1인가구와 2030세대를 중심으로 간편하게 건강을 챙기는 트렌드가 확산됨에 따라, 편의점 전용 제품들이 꾸준히 인기를 끌고 있다”고 밝혔다.

