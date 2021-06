LG전자, 러시아 모스크바서 헌혈캠페인

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 1,000 등락률 -0.62% 거래량 685,196 전일가 160,500 2021.06.22 11:20 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 'AI 탑재' 디지털 엑스레이 검출기 출시“두산중공업” 원전 수주! 내일 시초가 무조건 공략하세요!대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close 는 최근 러시아 모스크바에서 현지 건설부동산개발 전문 업체 '크루쿠스그룹'과 헌혈캠페인을 진행했다고 22일 밝혔다. 이 행사는 아름다운 삶을 추구하는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 1,000 등락률 -0.62% 거래량 685,196 전일가 160,500 2021.06.22 11:20 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 'AI 탑재' 디지털 엑스레이 검출기 출시“두산중공업” 원전 수주! 내일 시초가 무조건 공략하세요!대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close 의 브랜드 철학인 'Life is Good' 캠페인의 일환이다. 러시아 지역사회에 헌혈의 중요성을 알리고, 기업의 사회적 책임을 실천하고자 마련됐다. 앞서 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 1,000 등락률 -0.62% 거래량 685,196 전일가 160,500 2021.06.22 11:20 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 'AI 탑재' 디지털 엑스레이 검출기 출시“두산중공업” 원전 수주! 내일 시초가 무조건 공략하세요!대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close 는 현지에 진출한 기업 가운데 처음으로 러시아 정부와 협력해 2009년부터 100여 차례 헌혈행사를 진행한 바 있다. 올해 3월과 5월에도 각각 헌혈행사를 했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr