경북도, 9월까지 전 도민 70%에 1차 백신 접종

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경북도가 오는 9월 말까지 전 도민 70% 이상인 185만명에 대한 백신 1차 접종을 마치기로 했다.

21일 경북도에 따르면 사전예약 증가로 6월에 접종을 완료하지 못한 60~74세 접종대상자 등 8000명에 대한 접종이 다음 달 초 가장 먼저 이뤄진다.

이와 함께 30세 미만 사회 필수인력, 보건의료인 등 3000명에 대해 예약을 받아 예방접종센터에서 접종이 시작된다.

예약은 오는 28일 0시부터 30일 오후 6시까지 접수하며 접종은 다음 달 5~17일 이뤄진다.

도는 고등학교 3학년과 고등학교 교직원 3만2000명은 다음 달 19일부터 예방접종센터에서 화이자 백신으로 접종하며, 고등학교 3학년 이외의 대입 수험생 3000명은 8월 중 접종하기로 했다.

어린이집·유치원·초등학교·중학교 교직원과 돌봄 인력 등 3만9000명에 대한 접종도 다음 달 12일부터 사전예약으로 다음 달 중 화이자 또는 모더나 백신으로 접종한다.

50대 장년층 34만5000명에 대해서는 차례대로 온라인 사전예약을 거쳐 다음 달 26일부터 55∼59세부터 시작해 50∼54세 순으로 접종할 계획이다.

40대 이하 77만명에 대해서는 8월부터 접종을 희망하는 사람부터 사전예약 순서에 따라 접종할 계획이다.

도는 상반기에 요양병원·요양시설 등 취약 시설, 60세 이상 고령층, 코로나19 치료기관, 사회 필수 요원 등을 대상으로 예방접종을 벌여 지난 20일까지 86만3451명(인구 대비 32.9%)에 대한 1차 접종을 마쳤고 22만8085명(인구 대비 8.7%)이 2차 접종을 완료했다.

강성조 부지사는 “그간 예방접종에 적극 참여해주신 도민들과 접종 관계자들에게 감사드리며 3분기에도 안전하고 신속한 접종으로 하루빨리 소중한 일상생활을 회복할 수 있도록 준비를 철저히 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr