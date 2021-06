러, "모스크바서 청소년 대상 스푸트니크V 백신 임상시험 실시"

[아시아경제 이현우 기자] 러시아 당국이 수도 모스크바의 10대 청소년들을 대상으로 자국산 스푸트니크V 백신 임상시험에 돌입한다고 밝혔다.

21일(현지시간) 러시아 관영 타스통신에 따르면 아나스타시야 라코바 모스크바 부시장은 이날 인터뷰에서 "다음달 초부터 12세부터 17세 청소년을 위한 스푸트니크 V 백신의 임상시험이 모스크바에서 시작될 예정"이라며 "임상시험 결과를 바탕으로 코로나19 예방 접종 프로그램에 청소년을 포함할지를 결정할 수 있을 것"이라고 강조했다.

해당 임상시험은 청소년 350명이 참가할 것으로 알려져있으며, 3단계로 진행될 예정이다. 1∼2단계에 100명, 3단계에 250명이 참여한다. 현재는 임상시험의 1·2단계에 참여할 자원봉사자의 예비 선정 단계가 진행 중이라고 라코바 부시장은 설명했다. 그는 "청소년들은 성인들에게 사용되는 스푸트니크 V 백신보다 더 적은 용량을 받게 될 것"이라고 설명했다.

러시아는 지난해 말 하루 3만명까지 육박했던 신규확진자가 7000명선까지 떨어졌으나, 최근 들어 다시 2만명선 가깝게 증가하는 추세로 알려졌다. 러시아 보건당국에 따르면 지난 20일 기준 러시아 전체의 하루 신규 확진자는 1만7611명으로 집계됐다. 이중 절반 가까운 8305명이 모스크바에서 확진된 환자들로 알려졌다.

