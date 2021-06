KB證도 새 MTS 출시…손쉬운 주식 거래 표방 '바닐라' 출시

각종 기능 직관적으로 간편하게 구성

이해하기 쉬운 투자 정보 콘텐츠도 제공

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 새로운 모바일트레이딩시스템(MTS) '바닐라'를 선보인다.

KB증권은 줌인터넷 줌인터넷 239340 | 코스닥 증권정보 현재가 7,190 전일대비 250 등락률 +3.60% 거래량 8,685,189 전일가 6,940 2021.06.21 15:11 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 줌인터넷, 윤석열 공정경쟁 공약에 독과점 해소 수혜주 부각 강세KB證·줌인터넷, 차세대 MTS 이르면 5월 출시줌인터넷, 주가 6670원.. 전일대비 -0.6% close 과 함께 지난해 9월 설립한 테크핀(기술+금융) 기업 '프로젝트 바닐라'를 통해 새 MTS '바닐라'를 출시했다고 21일 밝혔다.

'바닐라’는 누구나 쉽게 쇼핑하듯 주식거래를 할 수 있도록 개발됐다. KB증권 관계자는 "회사와 앱 이름에 ‘바닐라’라는 명칭을 쓴 이유는 복잡하지 않은 단순한 금융상품을 뜻하는 '플레인 바닐라'의 철학을 따르기 위해서다"라고 설명했다.

기존 증권사 MTS와 비교해 복잡한 분류체계를 대폭 줄이고, 관심종목, 개인 자산 현황 등 투자자들이 가장 자주 찾는 항목과 주식매매에 꼭 필요한 기능을 중점적으로 화면을 구성했다.

또한 ▲간편한 가입 및 계좌 개설 프로세스 ▲투자자 맞춤 콘텐츠(바닐라픽) ▲장바구니 구매 ▲브랜드 검색 등의 기능을 바탕으로 계좌 개설부터 주식 매매 전 과정에서 직관적인 사용자 경험(UX)과 편의성을 제공한다.

가장 많은 공을 들인 부분은 ‘바닐라픽’이다. 그동안 종목 선택 및 검색 과정에서 어려움을 느낀 투자자들을 위해 만들어진 추천 방식 콘텐츠다. 사용자가 최신 투자 경향을 바탕으로 정리된 정보를 쉽게 이해하고 투자를 결정할 수 있도록 읽기 쉬운 콘텐츠 형태로 제공된다. 현재 수익률, 순매수, 거래량 기준의 추천 종목 순위 정보도 함께 제공한다.

또한 여러 종목을 한 번에 매수할 수 있는 ‘장바구니’ 기능과 사용자들이 기업 이름을 검색하거나 바닐라픽을 검색해도 해당 종목을 찾을 수 있도록 ‘검색 기능’도 강화했다.

우선 이달 안드로이드 운영체제(OS) 버전으로 출시했고, 조만간 iOS용 애플리케이션(앱)도 출시할 예정이다.

박정림 KB증권 대표는 "주식투자자 1000만명 시대에 접어들며 주식시장에서 주요 고객이 된 ‘주린이’ 분들의 눈높이에 맞는 간편 투자 플랫폼이 필요했다"며 "이번 '바닐라' 앱을 통해 이런 고객들의 기대에 부합할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr