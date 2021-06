커피베이, 직영점 신메뉴 테스트·가맹점 현장 교육

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이는 다수의 직영점을 통해 새로운 메뉴를 테스트하고 현장 교육을 진행하고 있다고 21일 밝혔다.

2009년에 문을 연 커피베이는 현재 600여개의 가맹점을 보유하고 있으며, 총 5개(가산직영점, 대전역점, 김해공항국내선점, 홈플러스간석점, 홈플러스송도점)의 직영점을 운영하고 있다.

커피베이는 안정적인 직영점 운영을 통해 예비 창업자에게 운영 노하우를 제공하면서, 위험 리스크를 줄여 안정적인 창업을 돕고 있다. 이러한 운영 노하우와 본사, 가맹점 간 상생 플랫폼을 잘 구축한 것을 인정받아 ‘프랜차이즈 수준 평가’ 4년 연속 1등급을 받았다.

백진성 커피베이 대표는 “매장 운영에 큰 영향을 끼치는 운영 정책들은 가맹점 도입 전에 직영점 테스트를 거쳐 리스크를 줄이는 것이 중요하다”며 “앞으로도 가맹점 관리와 유지는 물론 직영점 확대를 통해 창업 안전성을 더욱 높여나갈 것”이라고 말했다.

