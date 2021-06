[아시아경제 우수연 기자]구자열 한국무역협회 회장이 21일 여의도에 위치한 한국해운협회를 방문해 정태순 한국해운협회 회장과 오찬 간담회를 진행했다. 이 자리에서 구 회장은 최근 해운대란으로 수출입 물류에 어려움을 겪는 무역업계의 애로 사항을 전달하는 한편 선·하주 상생 방안에 대해서 논의했다. 사진 왼쪽부터 김영무 해운협회 부회장, 구자열 무역협회 회장, 정태순 해운협회 회장, 이관섭 무역협회 부회장/ 사진제공=무역협회

