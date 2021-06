[아시아경제 조성필 기자] 얼음과 냉수를 동시에 얻을 수 있는 정수기 냉온정수시스템을 둘러싸고 벌어진 특허 분쟁에서 청호나이스가 코웨이에 승소했다.

21일 연합뉴스에 따르면 특허법원 2부(부장판사 김상우)는 코웨이가 청호나이스를 상대로 제기한 등록무효 소송에서 원고 청구를 기각했다. 재판부는 "일반적인 기술자가 쉽게 따라 하거나 극복할 수 없는 기술적 차이점이 있고, 일부 요소의 경우 구체적인 구성과 그 작동방식이 선행 발명과 차이가 있다"고 판시했다.

앞서 청호나이스는 코웨이가 자사의 '증발기로 제빙과 동시에 냉수를 얻을 수 있는 냉온정수시스템 및 장치'와 비슷한 제품을 출시했다며 얼음정수기 특허기술 침해 소송을 제기했다.

