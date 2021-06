전국소방기술경연대회 출전선수 선발을 위한 ‘2021년 서울소방기술경연대회’가 21일 서울 은평구 서울소방학교에서 열렸다. 대회를 마친 소방관이 아스팔트 바닥에 누운 채 동료 소방관이 뿌려주는 얼음 물을 맞고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.