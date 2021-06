닥터자르트, 中 ‘618 쇼핑축제’서 역대 최대 매출…전년 대비 57%↑

[아시아경제 이승진 기자] 닥터자르트는 1일부터 20일까지 진행된 중국 최대 온라인 행사 '618 쇼핑축제'에서 티몰 기준 전년 대비 57% 신장한 약 1억2000만 위안(약 210억원) 매출을 기록했다고 21일 밝혔다. 이는 자체 최고 매출고다.

닥터자르트는 본 행사 기간 전 진행되는 사전 예약판매 오픈 하루 만에 작년 ‘618 쇼핑축제’ 전체 매출을 초과 달성했다. 이어 5월 24일부터 5월 31일까지 진행된 총 8일간의 예약판매 기간 동안 뷰티 브랜드 카테고리 기준 매출 랭킹 8위를 기록하며 글로벌 시장에서의 브랜드 파워를 입증했다.

이번 행사 기간 동안 닥터자르트는 매년 행사에서 괄목할 만한 성과를 이뤄온 마스크팩 제품군을 중심으로 스킨케어 분야에서 높은 인기를 얻으며 판매 호조를 이끌었다. 예약판매 첫날 진행된 더마스크 제품의 티몰 플래그십 스토어 라이브방송은 동시간대 시청률 4위를 기록한 데 더해 방송 시작 1시간 동안 티몰 내 전체 카테고리 매출 기준 3위에 오르며 두드러진 활약을 보였다.

단일 제품으로 보면, 닥터자르트 더마스크 워터젯 바이탈 하이드라 솔루션이 가장 높은 판매고를 기록했다. 실버비비로 유명한 더메이크업 리쥬비네이팅 뷰티밤, V7 토닝 라이트, 시카페어 세럼 제품이 각각 2, 3, 4위 판매량을 기록했다. 또한, 지난해와 비교해 더마스크 워터젯 바이탈 하이드라 솔루션이 전년대비 판매율 73% 성장세를 기록, 높은 인기를 끌며 매출 신장을 견인했다.

닥터자르트 관계자는 “전세계적으로 어려운 시기를 보내고 있는 가운데, 지난해에 이어 자체 최고매출 달성이라는 성과를 통해 글로벌 소비자들의 관심과 사랑을 느낄 수 있는 기회가 돼 여느 때보다 감회가 새롭다”라며 “앞으로도 전 세계 소비자들이 신뢰하고 사용할 수 있는 우수한 제품과 더불어 새롭게 선정된 앰버서더 잭슨과의 다채로운 마케팅으로 글로벌 소비자들과 접점을 더욱 확대해 나가겠다”고 전했다.

