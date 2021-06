롯데벤처스, '미래식단' 1기 스타트업 선발 완료…"푸드테크 혁신 지원"

배양육, 대체육, 천연식물체 등 독창적 기술 보유 기업 선정

[아시아경제 김유리 기자] 롯데벤처스는 푸드테크 스타트업에 특화된 액셀러레이팅 프로그램 '미래식단(未來食團)' 1기로 6개 스타트업을 선발했다고 21일 밝혔다.

미래식단은 롯데그룹과 F&B 비즈니스 플랫폼 '위쿡', '농업기술실용화재단'이 공동으로 운영하는 푸드테크 전문 액셀러레이팅 프로그램이다. 미래식단은 지난 4월14일부터 모집을 시작해 ▲Future Food(현재 식음료 대안) ▲Medi Food(식의약, 기능성 식품) ▲대체 식재료(식재료 수급과 환경 문제 해결 대안) ▲패키징(환경친화적이며 지속가능한 포장재) 등 4개 분야 푸드테크 스타트업을 선발했다.

첨단 3D 바이오 프린팅 기술로 식감까지 재현한 고급 배양육을 개발하는 '팡세', 고수분 대체육 제조기술(HMMA) 방식으로 제조한 버섯 기반의 순식물성 닭고기 대체육을 만드는 '위미트', 천연식물체 연화기술(SofTech) 등 원천기술을 활용한 식음료를 개발하는 '라피끄', 신선식품의 유통 및 보관 시 누적 온도를 확인하는 스티커를 만드는 '뉴처', 공유농장 기반 제철나물 큐레이션 서비스(나물투데이)를 제공하는 '엔티', 빅데이터와 인공지능 기술을 활용한 낮은 등급 한우를 저지방 숙성 한우로 만드는 스마트 고기 숙성 기술을 갖춘 '한우연' 등이다.

선발된 6개 기업은 롯데벤처스로부터 5000만~2억원 투자를 유치하게 될 예정이며 12주 간 운영되는 육성프로그램을 통해 롯데중앙연구소의 연구개발(R&D) 인프라를 활용할 수 있다. 롯데제과, 롯데칠성, 롯데푸드, 롯데GRS 등 롯데그룹 계열사의 제품화·양산화 지원도 받게 된다. 롯데중앙연구소는 스타트업의 식품 리소스 부족과 비용 부담을 크게 완화해줄 예정이다. 초기 개발에 필요한 고가의 기초과학장비 사용과 제품의 품질관리를 위한 영양성분, 물성분석 장비, 포장 테스트 등을 무상으로 제공할 계획이다.

전영민 롯데벤처스 대표는 "롯데는 미래식단을 통해 기존 식음료업계 내 대기업 중심의 R&D 방식에서 벗어나 스타트업과 대기업이 상생과 혁신을 모색하는 C&D(Connect & Development) 방식으로 새로운 모델과 성공 사례를 만들 수 있을 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr