CJ온스타일, 니치 향수 판매 확대…우비강 한정판 향수 선보여

CJ온스타일은 오는 23일 오전 프랑스 니치 향수 브랜드 ‘우비강’ 방송을 진행한다. 1755년 탄생된 우비강은 현존하는 가장 오래된 향수로 마리앙뚜아네뜨, 나폴레옹, 빅토리아 여왕 등이 사용해 19세기 유럽 왕실에서 수없이 로열 워런트(영국 왕실 인증 마크)를 받은 것으로 유명하다.

이번에 판매되는 ‘꿸끄플레르 엑스트레드빠르펭’는 연간 생산량이 제한된 희귀 상품으로 소비자가 100만 원대의 한정판 향수다. 추가 생산 계획이 없어 소장 가치가 높은 한정판 ‘아이리스 로얄 블루라벨’도 함께 선보인다. 본 방송에서는 최대 약 42% 할인된 가격으로 선보여 향수 컬렉터들의 주목을 받을 것으로 예상된다.

니치 향수 판매는 성장세다. CJ온스타일에 따르면 올해 1~6월 향수 품목수는 전년동기대비 19%, 매출은 지난해 보다 65% 신장됐다. 특히 딥디크와 산타마리아노벨라, 바이레도, 아쿠아 디파르마 등 인기 니치 향수 브랜드가 좋은 반응을 얻고 있다.

CJ온스타일 관계자는 “니치 향수는 일반 향수와 다르게 역사가 깊고, 독특한 향과 패키징 등으로 차별화돼 취향 쇼핑을 위한 상품으로 적합하다”며 “희귀하고 가치 있는 향수 상품 포트폴리오를 지속적으로 넓힐 계획”이라고 말했다.

