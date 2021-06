기부 물결 트려나 … ‘사회백신 나눔 캠페인’ 부산 1호 박형준 부산시장

21일 오전 11시30분 부산 1호 기부식 개최



‘1억원’ 나눔명문기업 6~7호 가입식도 열려



코로나19로 어려움 겪는 취약계층 등 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 기부를 통해 사회 취약계층을 돕는 또 하나의 캠페인이 시작된다.

부산시(시장 박형준)가 21일 오전 11시 30분 시청 7층 의전실에서 ‘부산 사회백신 나눔 캠페인’을 개최한다고 밝혔다.

코로나19 장기화와 경기침체로 어려움을 겪는 취약계층을 지원하고, 우울감과 실직 등 사회문제를 해결하기 위해 추진되는 캠페인이다.

다음 달 31일까지 47일간 전국 17개 시·도에서 일제히 진행된다.

부산에서는 부산시를 대표해 박형준 부산시장이 1호 기부자로 기부릴레이의 첫 테이프를 끊는다.

이날 기부식에는 박형준 부산시장을 비롯해 최금식 부산사랑의열매 회장과 신정택 전 부산사랑의열매 회장 등이 참석할 예정이다.

1호 기부자로 선정된 박형준 부산시장은 “사회백신 나눔 캠페인 1호 기부자가 돼 영광”이라며 “뜻을 같이하는 분들이 많아져 코로나로 위기를 겪는 사회 곳곳에 쓰일 수 있길 바라고, 시에서도 코로나19로 인해 발생하는 문제들을 해결하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이어 부산 나눔 리더와 시민을 대상으로 기부 릴레이가 진행될 계획이다. 이번 캠페인을 통해 조성된 성금은 저소득 가구뿐만 아니라 경제불황으로 생계가 곤란해진 소상공인과 실직자 등 위기가정에도 지원된다.

또 나눔 캠페인에 이어 ‘나눔명문기업 가입식’도 개최된다.

나눔명문기업은 취약계층을 지원하기 위해 1억원 이상 기부한 고액 기부기업을 일컫는다. 현재까지 부산시 나눔명문기업은 부산은행, DSR㈜, 아이에스동서㈜, ㈜에스제이탱커, 지멕스 등 5개가 있다.

이날 세운철강㈜(회장 신정택)과 선보공업㈜(대표이사 최금식)이 가입식에 참여해 나눔명문기업으로서 각 1억원을 기부할 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr