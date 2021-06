전세계 주주수익률 최고 기업은?…반도체 제조·장비 기업이 효자

[아시아경제 우수연 기자]최근 5년간 글로벌 기업 중 주주들에게 가장 많은 경제적 가치를 제공한 기업은 어디일까. 상위 50개 기업 중 11개가 반도체 관련 기업으로 집계되며 반도체 관련주 투자자들이 많은 이익을 올린 것으로 나타났다. 국내 기업 중에서는 삼성전자(40위)와 SK하이닉스(31위)가 50위권에 들었다.

19일 업계에 따르면 최근 글로벌 경영컨설팅업체 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 '2021년 세계 최고 가치 창출 기업 톱 50' 명단을 공개했다. 주주수익률(TSR)은 주가 상승 이익과 배당소득을 포함해 주주들에게 실질적으로 제공한 이익의 정도를 보여주는 지표다.

BCG는 글로벌 2400여개 기업을 대상으로 지난 2016년부터 2020년까지 최근 5년간 평균 주주수익률을 따져 톱 50위 명단을 발표했다. 1위에 오른 기업은 캐나다 이커머스 업체인 쇼피파이였다. 쇼피파이의 최근 5년간 TSR은 113%으로 유일하게 100%를 넘어섰다.

2위는 미국 팹리스 기업 AMD가 차지했고, 온라인 결제업체 스퀘어가 3위에 랭크됐다. 그밖에 엔비디아, 테슬라, 우랑예, CDFG, 마오타이, 발레, 해천미업 등이 10위권에 이름을 올렸다.

상위 50대 기업 중 산업군별로는 반도체 관련 기업이 11개로 전체의 22%를 차지했다. 삼성전자(40위)와 SK하이닉스(31위), 마이크론(17위) 등 종합반도체기업(IDM) 뿐만아니라 AMD(2위), 엔비디아(4위) 등 팹리스 업체들과 램리서치(11위), ASML(19위), 어플라이드머티리얼즈(20위) 등 반도체 장비 업체들이 높은 수익률을 기록하며 상위권에 랭크됐다.

국내 기업 중에서는 SK하이닉스가 TSR 32.9%로 가장 높은 순위인 31위에 올랐으며, 삼성전자는 29.9%의 TSR을 기록하며 40위에 그쳤다.

