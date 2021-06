강릉 아파트서 모자 등 3명·반려견 1마리 떨어져 숨져

[아시아경제 라영철 기자] 강릉의 한 아파트에서 모자(母子)와 아들의 여자 친구, 그리고 반려견 1마리가 아래로 떨어져 숨졌다.

18일 경찰에 따르면, 사고는 이날 오후 3시 3분쯤 발생했으며, 이들은 심정지 상태로 119 구급대에 의해 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

숨진 이들은 30대 아들과 60대 모친, 30대 여자 친구로 수일 전 서울에서 렌터카를 타고 강릉을 찾은 것으로 조사됐다.

경찰은 사망자들의 휴대전화에서 발견된 메시지, 폐쇄회로(CC) TV 등을 토대로 사고 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎ 1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎ 129, 생명의 전화 ☎ 1588-9191, 청소년 전화 ☎ 1388, 청소년 모바일 상담 ‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr