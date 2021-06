與 "법사위 빼고 상임위원장 가져가라"…野 "선전포고, 법사위 넘겨야"

윤호중, 법사위 제외한 7개 상임위원장 양도 제안

국민의힘, 사전 협의 없이 나온 제안

"법사위원장 흥정 대상 아냐"



[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 더불어민주당이 법제사법위원장을 제외한 7개 상임위원장을 넘기겠다고 밝힌 것과 관련해 수용 불가 입장을 밝히는 동시에 ‘선전포고’라며 격앙된 반응을 보였다.

18일 추경호 국민의힘 원내수석부대표와 전주혜 원내대변인은 기자간담회를 열어 윤호중 민주당 원내대표의 발언을 반박하며 "법사위원장은 야당이 맡아야 한다"고 강조했다.

앞서 윤 원내대표는 최고위원회의에서 "정무·국토·교육·문체·환노·농해·예결위의 상임위원장 자리를 (국민의힘에) 돌려드리겠다"며 "다만 국민의힘이 1년간 생떼 쓰며 장물 운운한 법사위만큼은 흥정의 대상이 아니다"라고 밝혔다.

추 원내수석부대표는 "법사위원장을 흥정의 대상인 양 얘기하는 것 자체가 여전히 오만과 독선, 독주의 국회를 운영하겠다는 선언밖에 되지를 않는다"며 "심히 유감"이라고 말했다. 그는 "야당 원내대표와 물밑협상과 대화 등을 가동하지 않고 여당은 여당 생각대로 정해진 대로 일방적으로 가겠다고 하는 것은 일종의 선전포고"라면서 "이런 자세로 가는 한 국민이 기대하는 국호로 가는 것이 어렵지 않을까 이렇게 생각한다"고 말했다.

그는 "법사위원장은 민주당이 180석의 숫자의 폭거로 그동안 야당이 차지해왔던 것을 강탈한 것"이라며 "다른 상임위원장과 법사위원장 문제는 흥정이 아니다"라고 말했다.

전 원내대변인은 "날치기 통과했던 임대차 3법이 대표적"이라며 "집권 여당이 법사위원장 하는 동안 의회의 행정부 견제, 균형이 전혀 작동하지 않았다는 것을 전적으로 보여준다"고 지적했다.

추 원내수석부대표는 윤 원내대표의 상임위원장 언급은 양당 간 논의가 전혀 없는 상태에서 나온 것이라고 설명했다. 그는 "법사위를 야당에 돌려주는 것이 모든 협상의 첫 단추라고 이야기를 했고 여당은 알려진 대로 법사위원장 돌려주기가 쉽지 않았기 때문에 이를 좁히기 위한 추가적 대화는 전혀 없었다"면서 "윤 원내대표의 이야기는 1년 전 우리 당이 받을 수 없다고 했던 내용을 다시 그대로 받은 것"이라고 지적했다.

