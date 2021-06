[아시아경제 이선애 기자] 씨엔플러스는 두산중공업과 약 41억원 규모의 서남해 해상풍력 실증단지 건설 공사 계약을 체결했다고 18일 공시했다.

이는 지난해 매출액 대비 21%에 해당하며, 계약 기간은 지난 2일부터 오는 7월30일까지다.

