진에어, 전 노선 카드 할인 이벤트…최대 1만5000원 혜택

8월 31일까지 국제선·국내선 항공편 대상

하나카드 1만5000원, 아멕스 1만원 할인

[아시아경제 이동우 기자] 진에어는 여름 휴가철을 맞아 하나카드, 아메리칸 익스프레스(이하 아멕스)와 함께 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 8월 31일까지 운항하는 항공편을 대상으로 제휴 카드 이용 고객 누구나 참여할 수 있다. 할인 방법은 진에어 홈페이지 및 모바일 웹·앱을 통해 할인 쿠폰을 미리 발급 받은 후 항공권 예매 시 제휴 카드와 함께 사용하면 된다.

우선 진에어는 하나카드 이용 고객 대상으로 최대 1만5000원의 추가 할인 혜택을 7월 31일까지 제공한다. 할인 쿠폰은 국내선, 국제선 구분없이 전 노선 대상으로 사용 가능하다.

이용 방법은 항공 운임 7만원 이상 항공권 예매 시 결제 수단을 하나카드로 선택 후 미리 발급된 할인 쿠폰을 적용하면 된다. 체크카드는 1만 5천원, 신용카드는 1만원이 할인된다.

또한 아멕스는 한국에서 발급된 아멕스 카드 고객 대상으로 8월 20일까지 국내선 전용 할인 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다. 할인 쿠폰은 이달 22일부터 8월 31일 사이에 운항하는 국내선 대상으로 항공 운임 10만원 이상 결제 시 사용할 수 있다. 단, 금?토?일요일 항공편은 이벤트에서 제외된다. 내륙 노선 예매 시에는 1만원, 제주행 노선은 5000원이 할인된다.

진에어는 "이번에 준비한 다양한 카드 할인 혜택과 함께 즐거운 여름 휴가 계획을 세우시기 바란다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr