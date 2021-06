전파진흥원·지식재산硏, ICT·미디어 지재권 보호정책 수립

17일 연구·정책 수립 MOU 체결

[아시아경제 차민영 기자] 한국방송통신전파진흥원(KCA)은 한국지식재산연구원과 ICT 분야 지식재산권에 대한 연구·정책 수립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약을 통해 두 기관은 ICT 분야의 국가 지식 재산 경쟁력을 높이고 신산업을 발굴하기 위한 조사·연구를 수행한다.

주요 협약 내용은 ▲ICT 분야 연구개발(R&D) 사업 추진과정에서의 지식재산권 확보 방안 연구 ▲디지털 미디어 분야 지식재산권 가치 창출을 위한 연구 ▲방송콘텐츠 포맷 저작권과 창작자 권리 확보를 위한 연구 ▲학술행사의 공동개최 등 상호 교류 및 협력 ▲학술행사의 공동개최 등 상호 교류 및 협력이다. 양 기관은 인적·물적 교류와 세미나 공동개최 등의 상호 협력 활동을 진행해 나갈 예정이다.

정한근 KCA 원장은 “ICT 기술의 발달과 함께 콘텐츠 IP 등 지식재산권의 중요성이 강조되고 있는 만큼 창작자 권리 보호를 지원하기 위한 방법을 고민해왔다”며 “업무협약을 계기로 ICT·방송·미디어 지식재산권을 보호할 수 있는 환경을 만들어나가기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

