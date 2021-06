KB국민카드, '티티비비'에 여행 특화 콘텐츠 연재

베스트셀러 여행 작가 조은정 에세이 게시

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 자유여행 전용 플랫폼 '티티비비(TTBB)'를 통해 여행 특화 콘텐츠 '조은정 작가의 여행 스케치'를 선보였다고 18일 밝혔다.

이번에 선보인 콘텐츠는 국내 주요 도시를 비롯해 미국, 독일 등 작가가 직접 느끼고 경험한 여행지들을 감성적인 시각으로 소개하는 것이 특징이다. 또 다양한 사진과 주요 관광 명소에 얽힌 이야기를 통해 자유여행 준비 고객들이 여행지에 대한 정보 수집은 물론 소개된 여행 지역도 미리 간접 체험해 볼 수 있다.

특히 여행지 소개글 말미에는 뉴욕 지하철 이용시 주의사항, 사진 촬영하기 좋은 장소 등 각 여행지별로 필요하고 유용한 여행 꿀팁도 담고 있다.

현재 티티비비 애플리케이션(앱)을 통해 ▲미국 뉴욕 ▲태국 치앙마이 ▲독일 밤베르크·뤼데스하임·바덴바덴 ▲프랑스 지베르니 ▲미국 포틀랜드 ▲춘천 ▲통영 ▲가파도 등 국내외 10개 지역 소개 에세이를 만날 수 있다. 이스라엘, 캐나다, 담양, 여수 등 작가가 주목하고 감명 받았던 국내외 주요 여행지를 소개하는 콘텐츠도 계속해서 선보일 예정이다.

한편 KB국민카드가 여행 전문 스타트업 '트립비토즈'와 손 잡고 지난해 선보인 티티비비는 항공, 숙박, 액티비티 등 국내외 자유여행 관련 정보 탐색부터 상품 예약까지 한 번에 가능한 동영상 기반의 자유여행 전용 플랫폼이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr