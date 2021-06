경기도, 장마 대비 '임진강 유역 홍수 대책' 구축

파주시·연천군·국정원·6군단·K-water와 협약‥4가지 협력 과제 추진

[아시아경제 라영철 기자] 장마·집중호우가 잦은 홍수기를 앞두고 경기도가 임진강 유역 홍수 상황에 대비해 '민·관·군 공동 협력체계'를 구축했다.

18일 도는 "파주시, 연천군, 국가정보원, 6군단, 한국수자원공사와 '임진강 유역 물 재해 안전성 강화를 위한 상호협력 협약'을 체결했다"며 이같이 밝혔다.

이에 따라 도와 유관기관들은 임진강 중·하류 지역 홍수 피해 최소화를 위해 4가지 상호협력 과제를 추진하기로 했다.

유형별 홍수범람 시나리오와 재해 정보지도를 만들어 주민대피계획, 대피구역·경로 지정, 응급복구 등 비상상황 관리체계를 세울 방침이다.

이어 '풍수해 대응 종합대책'의 하나로 올해부터 위성영상을 활용해 군남댐 상류지역 관찰과 악천후에도 운영 가능한 영상장비 도입을 검토할 예정이다.

또한 임진강 본류와 지류에 수위·유량 관측시설을 설치해 미계측 지역 수문 자료를 실시간으로 파악하고 홍수에 대비한 군남댐과 한탄강댐 운영 체계를 개선할 계획이다.

유관기관 간 정보공유 체계 개선과 핫라인 설치 및 위기대응 매뉴얼 개정 등 기관별 재해대책과 위기대응 체계도 높인다.

이밖에 임진강 하천 제방과 하천 행락객 안전을 위해 위기경보 방식 개선 등 다각적인 물 재해 방지 대책을 발굴·추진할 방침이다.

따라서 협약기관이 공동으로 참여하는 실무협의체를 구성해 기관별 구체적인 협력사항들을 논의하기로 했다.

한편, 임진강 전체 유역의 2/3 이상이 미계측 지역으로 홍수 예측과 대응 어려움으로 매년 홍수피해가 반복돼 왔다.

특히 역대 최장기 장마였던 지난해 7~8월, 집중호우로 임진강 유역에 홍수경보가 발령돼 실제 주민 대피가 이뤄졌지만, 파주시는 사유·공공시설을 합산해 476건 약 35억 원, 연천군은 224건 약 280억 원의 피해를 입었다.

