[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆지엔씨에너지=종속회사 지엔원에너지 272억원 규모 유상증자 결정

◆휴젤=지분 매각 검토 중, 구체적인 사항 정해진 바 없음

◆에스디시스템=불성실 공시 법인 지정

◆이엠앤아이=회계 처리 기준 위반 행위로 증권선물위원회의 검찰 고발 결과 기소유예

◆인텍플러스=신규시설(공장 증축) 투자 금액 80억원

◆디에스티=전 대표이사 김 모 씨 등 특정경제 가중처벌에 관한 법률 위반(업무상 횡령 및 배임) 혐의 발생, 상장 적격성 실질 심사 사유 추가

◆탑엔지니어링=스크라이빙 휠 교체 장치 및 이를 포함하는 스크라이빙 장치 관련 등 특허권 획득

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr