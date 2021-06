정식품, ‘넬보스코 남촌빵집’ 개점

[아시아경제 임혜선 기자] 정식품은 서울 중구 회현동 회현역 인근 옛 남촌 지역에 ‘건강과 쉼’을 테마로 한 베이커리 카페 ‘넬보스코 남촌빵집’을 열었다고 17일 밝혔다.

넬보스코는 이탈리아어로 ‘숲 속’이라는 뜻으로 편안한 분위기에서 건강한 재료로 만든 베이커리 메뉴와 음료, 브런치와 품격 있는 식사를 즐길 수 있는 공간이다. 총 3개층 연면적 967㎡(262평) 규모로 1층은 베이커리 카페, 2층은 브런치 레스토랑, 3층은 제빵 연구소와 원두 로스팅룸으로 구성됐다.

베이커리 카페에서는 넬보스코 스페셜 블렌드 커피는 물론 에이드, 허브티 및 최근 늘고 있는 채식주의자를 위한 비건 스무디, 비건 아이스크림, 비건 빵 등 넬보스코에서만 맛볼 수 있는 다양한 시그니처 메뉴를 즐길 수 있다. 특히 커피는 원두를 로스팅룸에서 직접 볶고 저온숙성해 7일 이내의 원두만을 사용하는 등 철저한 품질관리 시스템을 거쳐 신선한 맛과 품질을 유지하고 있다.

빵, 케이크, 쿠키 등 넬보스코의 모든 베이커리 메뉴는 제빵 연구소에서 매일 엄선된 재료로 전문 제빵사가 구워낸다. 빵 종류는 다양한 밀가루를 블렌딩하고 저온에서 장시간 발효시키는 저온숙성법을 통해 차별화된 맛과 깊은 풍미를 살렸다. 대표 제품인 치아바타와 페이스트리에는 물과 밀가루 1:1 비율에 이스트를 최소량만 첨가한 후 장시간 발효 시키는 풀리쉬 반죽(Poolish)을 사용해 탄력 있는 식감을 구현했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr