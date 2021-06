[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구 농성2동 지역사회보장협의체(위원장 도덕영)가 17일 지역 주민의 소중한 후원금으로 마련한 외식상품권을 관내 한부모가정 10가구에 전달했다고 밝혔다.

농성2동 보장협의체는 이번 사업 추진을 위해 관내 착한가게들과 이웃사랑 협약을 맺었으며 상품권을 직접 전달하고 이들에게 어려운 점은 없는지를 확인하는 등 한부모가정을 위한 사업발굴을 위해 노력하고 있다.

도덕영 위원장은 “코로나19로 모두가 힘든 상황이지만 가족 간 정을 나누고 서로의 소중함을 느낄 수 있는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 복지사업을 통해 살기 좋은 동네를 만들도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr