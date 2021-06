중국 유인 우주선 발사 성공

선저우 12호 우주인 3명 태우고 우주로…우주정거장 수리ㆍ보수 활동

중국 우주정거장 '톈궁' 건설 프로젝트 일환

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 17일 독자적인 우주정거장 건설 프로젝트의 일환으로 승무원 3명이 탑승한 '선저우 12호' 발사에 성공했다.

신화통신은 이날 오전 9시22분(현지시간) 중국 서북부 간쑤성 주취안 위성발사센터에서 선저우 12호가 '창정-2F 야오-12' 로켓에 실려 발사됐다고 보도했다.

이번 비행은 중국의 톈궁 우주정거장 건설 프로젝트 가운데 최초로 승무원이 우주로 나가는 임무다. 중국은 앞서 지난 4월과 5월 톈허와 승무원 보급품을 담은 톈저우 2호 화물우주선을 각각 발사한 바 있으며, 이들은 현재 도킹에 성공한 상태다.

선저우 12호는 궤도에 진입한 뒤 우주정거장 핵심모듈인 톈허와 도킹하고, 녜하이성 등 승무원 3명이 모듈 안에서 3개월간 생활하며 우주선 수리ㆍ보수와 설비교체, 과학실험, 우주선 밖 활동 등을 하게 된다. 선저우 12호 승무원들은 임무를 마친 뒤 우주선을 타고 네이멍구 자치구 둥펑 착륙장으로 귀환할 예정이다.

중국은 선저우 12호 외에도 톈저우 3호 화물우주선, 선저우 13호 유인우주선 등을 차례로 쏘아 올려 내년 말까지 독자 우주정거장 건설을 완성한다는 계획이다.

중국 우주정거장은 길이 37m, 무게 90t으로 미국과 러시아 등이 공동 운영하는 국제우주정거장(ISS)의 3분의 1 크기다.ISS가 2024년까지만 운영될 예정이어서 중국 우주정거장이 예정대로 완성되면 당분간 지구 궤도에 있는 유일한 우주정거장이 될 것으로 알려졌다.

