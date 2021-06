매드포갈릭, 매운맛 여름 신메뉴 출시…“테이스트 오브 레드”

[아시아경제 문혜원 기자] 매드포갈릭은 무더운 여름을 앞두고 강렬한 매운맛과 비주얼의 신메뉴를 출시한다고 17일 밝혔다.

신메뉴는 워터멜론, 스페인 토마토인 ‘가스파초’ 등 다양하고 특색 있는 여름 재료를 활용해 신선한 매운맛을 느낄 수 있는 음식들로 구성됐다.

여름 신메뉴로는 ▲토마토, 올리브 오일, 레드 와인 비네거로 상큼하게 만든 프리미엄 콜드 수프 ▲바삭한 갈릭 스틱 브레드가 어우러진 갈릭 브레드 스틱 위드 토마토 가스파초 ▲햇빛을 머금은 달콤한 수박과 크리미한 부라타 치즈가 바질 드레싱과 어우러져 새콤달콤함을 동시에 즐길 수 있는 워터멜론 & 부라타 치즈 샐러드 ▲마라 소스에 돼지고기와 마늘종을 센 불에 볶아 특유의 매콤함과 얼얼함에 중독되는 갈릭 홀릭 마라 파스타 ▲신선한 주꾸미, 엔초비로 매콤하게 만든 오일 파스타에 구운 레몬을 곁들여 상큼하게 즐길 수 있는 지중해식 스파이시 엔초비 레몬 파스타 ▲레드 페퍼와 토마토소스가 어우러진 스파이시 포크와 청양 고추의 매콤함이 부드러운 부라타 치즈와 조화를 이루는 레드 페퍼 포크 앤 부라타 피자 ▲페퍼 향 가득 구워 육즙이 풍부한 채끝 스테이크와 파프리카로 풍미를 가득 채운 로메스코 소스를 그릴에 구운 쪽파와 함께 즐기는 써머 가든 로메스코 스테이크 등이 있다. 홈메이드 리얼 수박청과 부드러운 코코넛 크림을 달콤하게 즐기는 ▲워터멜론 & 코코넛 에이드도 맛볼 수 있다.

특히 영화배우 스칼렛 요한슨이 평소 즐겨 먹는다고 알려진 스파이시 엔초비 레몬 파스타는 매콤하면서도 상큼한 레몬이 곁들여져 이색적인 매운맛을 즐길 수 있다.

매드포갈릭은 ‘매드 스탬프 이벤트’를 진행한다. 여름 신메뉴 주문 고객을 대상으로 메뉴 별 스탬프를 제공한다. 신메뉴를 모두 적립하고, 기존 메인 메뉴 스탬프 1개를 적립한 고객에게는 2인 식사권을 제공한다.

