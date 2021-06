서대문구 신촌 일대 침수 방지 위해 하수관 개량

창천문화공원 앞~ 연세로5길 따라 신촌로에 이르는 158m 구간

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 신촌 일대 침수와 도로 함몰을 방지하기 위해 이달부터 내년 12월까지 하수관 개량 공사를 진행한다.

구간은 창천문화공원 앞에서 연세로5길을 따라 신촌로에 이르는 158m로 올해 1차(78m)와 내년 2차(80m) 공사로 나누어 진행한다.

구는 이곳에 매설돼 있는 폭과 높이 2.5m 낡은 하수관(사각형거 하수박스) 2개를 각각 폭 2.7m, 높이 2.5m 새 관으로 확대 교체한다.

공사는 서울시 교통소통대책 심의 결과에 따라 오후 11시부터 다음 날 오전 6시까지 실시할 예정이다.

구는 시민 불편을 최소화하기 위해 교통 통제 인력과 공사 안내 간판을 배치한다.

구 관계자는 “공사를 심야에 진행하지만 주변으로 교통 정체가 있을 수 있는 만큼 차량 통행 시 우회하거나 서행해 달라”고 부탁했다.

