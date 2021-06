카드포인트 현금화 2천억 돌파…"어카운트인포 홈피도 이용 가능"

포인트 현금화 2034억원, 장기미사용·휴면계좌 해지 182억원 등

[아시아경제 박선미 기자] 카드포인트 현금화 서비스가 시작 4개월 만에 이용금액 2000억원을 돌파했다. 앞으로는 어카운트인포 모바일 애플리케이션(앱) 뿐 아니라 홈페이지에서도 서비스 이용이 가능하다.

17일 금융위원회, 금융결제원, 여신금융협회는 지난 1월5일 시행된 카드포인트 현금화 서비스가 5월 말 현재 조회수 약 1668만건, 신청건수 약 1799만건, 이용 금액 약 2034억원을 기록했다고 밝혔다. 어카운트인포 앱을 통한 장기미사용·휴면계좌 예치금 현금화 신청 건수도 약 120만건, 이용금액은 약 182억1000만원(일평균 약 1억3000만원)으로 지난해 말 일평균 약 1억1000만원의 약 1.2배 수준으로 늘었다.

카드포인트 현금화 2034억원과 장기미사용·휴면계좌 해지 182억원 등 국민들의 숨겨진 재산 약 2216억원이 주인을 찾아 돌아간 셈이다.

카드사별 카드포인트 현금화 실적은 신청금액 기준 신한(468억5000만원), 삼성(348억3000만원), KB국민(286억9000만원) 순이다. 롯데(54억6000만원)와 우체국(29억원)이 가장 하위에 있다.

이날부터 금융결제원의 어카운트인포 앱 뿐 아니라 홈페이지에서도 카드포인트 현금화가 가능해졌다. 이에 따라 컴퓨터에만 인증서가 설치됐거나 모바일 앱을 다운받아 이용하는 것이 익숙치 않은 금융 소비자들도 간편하게 카드포인트 현금화가 가능해진다.

금융당국 관계자는 "카드포인트 현금화 서비스가 개시된 이후 카드업권과 협업해 불편사항에 대해 적극적으로 개선을 추진하고 있다"며 "아직도 많은 소비자들의 포인트 현금화가 가능하다는 점에서, 본인의 포인트 적립 스케쥴에 맞춰 서비스를 이용하면 자투리 금액 활용에 도움이 될 것"이라고 전했다.

