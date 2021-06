경기경제과학원, 아마존 입점 지원 웹세미나 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 글로벌 전자상거래 진출을 꿈꾸는 중소기업을 위해 '전문가들로부터 듣는 아마존 입점 A to Z' 웹세미나를 다음 달 7일 온라인으로 개최한다.

이번 웹세미나는 아마존에 입점했으나 익숙치 않은 판매시스템 등으로 인해 홍보 및 판매에 어려움을 겪는 중소기업을 지원하기 위해 마련됐다.

참여 기업은 세미나를 통해 전문가들로부터 아마존 배송과 마케팅 노하우를 전수 받을 수 있다.

이번 세미나는 ▲경과원 중소기업 지원사업 안내 ▲이미존 입점 프로세스 ▲아마존 입점을 위한 배송 안내 (배송사 연사 초청) ▲아마존 입점 후 제품 홍보를 위한 마케팅 전략 (마케팅사 연사 초청) ▲입점 신청서 작성 ▲Q&A 순서로 진행된다.

참가 신청은 이지비즈(www.egbiz.or.kr) 공고 내 신청링크를 클릭해 다음 달 2일까지 하면 된다.

신청서 작성 시 기입한 이메일 주소로 세미나 접속 링크가 자동 발송되며 세미나 당일에 해당 링크를 통해 입장이 가능하다.

아마존은 180개 이상 국가에서 3억명 이상의 구매 고객을 보유하고 있는 대규모 온라인 마켓플레이스다. 판매자의 효과적인 전자상거래 진출을 위해 재고 및 배송 관련 풀필먼트 서비스와 아마존 광고 솔루션을 제공한다. 특히 한국 기업을 위해 판매자 관리 페이지 내 한글 지원, 글로벌 판매 관련 정보와 교육자료도 제공하고 있다.

