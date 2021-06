KB국민카드, '위메프페이 PLCC' 출시…"월 최대 6만점 적립"

전월 이용실적에 관계없이 위메프포인트 적립

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 종합 쇼핑 플랫폼 '위메프'와 손 잡고 위메프 포인트 특화 혜택을 담은 상업자표시 신용카드(PLCC) '위메프페이 신용카드'를 출시했다고 17일 밝혔다.

이 카드는 지난 3월 출시된 커피빈 신용카드에 이어 KB국민카드가 선보인 두번째 PLCC다. 위메프와 위메프오에서 전월 이용실적에 관계 없이 위메프포인트가 적립되고, 주요 생활 업종과 구독 서비스 이용 시에도 위메프포인트 적립이 가능한 것이 특징이다.

이 카드를 간편 결제 서비스인 위메프페이에 등록해 위메프에서 결제하면 전월 이용실적에 관계 없이 월 최대 5만점까지 결제금액의 2%가 위메프포인트로 쌓인다. 또 이 카드로 배달·픽업 서비스인 위메프오를 이용하면 전월 이용실적에 관계 없이 월 최대 1만점 범위 내에서 결제금액의 1%가 위메프포인트로 적립된다.

또 커피, 편의점 등 생활 업종과 구독 서비스 이용 시 월 최대 3만 점이 적립된다. 전월 이용실적이 50만원 이상이면 ▲커피 ▲편의점 ▲미용실 ▲골프 ▲골프연습장 ▲패스트푸드 ▲패밀리레스토랑 등 7개 생활 업종에서 건당 1만원 이상 이용 시 결제금액의 5%가 위메프포인트로 적립된다. 포인트 적립은 전월 이용실적이 50만원 이상이면 월 최대 1만 점, 100만원 이상이면 월 최대 2만 점까지 가능하다.

전월 이용실적이 50만원 이상이면 월 최대 1만 점까지 넷플릭스와 웨이브 결제 금액의 5%가 위메프포인트로 쌓인다. ▲위메프 ▲위메프오 ▲7개 생활 업종 ▲구독서비스를 제외한 전 가맹점에서 전월 이용실적 조건과 적립 한도 제한 없이 결제금액의 0.2%가 위메프포인트로 적립된다.

연회비는 2만원이다. 카드 발급은 KB국민카드 홈페이지, 모바일 애플리케이션(앱), 고객센터, 영업점을 비롯해 위메프 홈페이지와 모바일 앱에서 신청 가능하다

KB국민카드는 위메프페이 신용카드 출시를 기념해 이벤트도 진행한다. 다음달 31일까지 이 카드를 위메프페이에 등록해 2만원 이상 결제하면 위메프포인트 2만 점이 적립되고, 위메프 VIP클럽 회원의 경우 위메프페이에 이 카드를 등록해 결제하면 위메프포인트가 3% 추가 적립된다. 또 최근 6개월 간 보유한 KB국민카드의 신용카드 이용 실적이 없는 고객이 위메프페이 신용카드로 위메프에서 5만원 이상 이용하고 위메프 결제금액을 포함해 행사기간 중 총 10만원 이상 사용하면 10만원 캐시백 혜택이 제공된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr