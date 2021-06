SK하이닉스, 협력사 대상 1000억원 규모 ESG펀드 조성

[아시아경제 우수연 기자]SK하이닉스가 협력사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지원하기 위해 1000억원 규모의 ESG펀드를 조성했다고 17일 밝혔다. 이 펀드를 통해 환경과 사회분야 개선 목적의 자금이 필요한 협력사들은 시중보다 낮은 이자로 금융지원을 받을 수 있게 됐다.

그동안 SK하이닉스는 시설투자나 운전자금이 필요한 1~3차 협력사와의 상생을 위해 3000억원 규모의 동반성장펀드를 조성해 운영해 왔다. 올해도 3000억 원 규모의 금융지원을 지속하는 가운데 이중 약 1000억원을 협력사의 ESG 경영기반 확보를 지원하기 위해 'ESG펀드'로 별도 조성했다.

에너지 저감 설비, 오염 물질 처리 설비 구축 등 환경분야 강화와 안전보건 환경, 근로환경 개선 등 사회분야 개선 목적의 자금이 필요한 1차 협력사는 ESG펀드를 이용할 수 있다. 이를 위해 SK하이닉스는 기업은행과 ESG펀드를 조성하고 지속적인 협력사 금융지원을 위해 산업, 농협, 하나, 우리은행과도 협약을 맺었다.

SK하이닉스는 산업혁신운동과 그로잉 업 투게더(Growing Up Together) 등 무상 컨설팅 프로그램도 강화해 협력사의 ESG 경영 역량 향상에 기여한다는 방침이다. 그 일환으로 올해는 환경안전 분야 컨설팅을 중점적으로 진행할 예정이다.

김성한 SK하이닉스 구매담당은 "반도체 공급망의 근간이 되는 협력사의 ESG 경영기반 조성에 SK하이닉스의 상생프로그램이 도움이 될 수 있기를 기대한다"면서 "향후 1년간 ESG펀드의 이용 추이를 분석한 후 규모 확대 등을 검토하는 등 반도체 생태계 강화를 위해 지속 노력하겠다"라고 말했다.

