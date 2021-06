위니아전자, 멕시코 한국전쟁 참전용사 초청 감사회

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아전자는 한국전쟁 71주년을 맞아 최근 멕시코에서 국가보훈처와 주 멕시코 대한민국대사관, 한국문화원과 함께 멕시코 한국전쟁 참전용사 초청 감사회를 진행했다고 17일 밝혔다.

한국전쟁 참전용사 초청 감사회는 위니아전자가 글로벌 가전기업으로서 사회적 책임을 다하고 한국과 멕시코 양국의 유대감을 강화하기 위한 취지로 마련해 지난 11일 열렸다.

위니아전자는 참전용사와 유가족에게 감사패를 전달하고 냉장고, 세탁기, 전자레인지 등 자사 제품으로 구성된 격려품을 기증했다. 한국전쟁 당시 미군 참전용사 180만명 가운데 10만명 가량이 멕시코인 또는 멕시코계 미국 청년들이었다.

장인성 위니아전자 멕시코생산경영본부 본부장은 "형제의 나라를 위해 싸우며 인류애와 헌신을 보여주신 여러분들께 존경과 감사의 표시를 할 수 있어 무한한 영광"이라며 "더 나은 대한민국과 더 좋은 세상을 위해 용감하고 영웅적인 희생을 보여준 모든 멕시코인들께 존경을 표한다"고 말했다.

