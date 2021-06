위메프-KB국민카드 손잡고 '위메프페이 카드' 출시…최대 5% 적립

적립 포인트, 위메프 쇼핑 시 현금처럼 사용



[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 KB국민카드와 손잡고 위메프 이용자에 특화된 전용 카드를 선보인다.

위메프는 '위메프페이 KB국민카드'를 출시한다고 17일 밝혔다. 위메프와 위메프 오를 이용한 소비자는 전월 실적과 무관하게 결제 금액의 일부를 위메프 포인트로 돌려받는다. 적립 포인트는 위메프 쇼핑 시 현금처럼 1포인트당 1원으로 사용 가능하다.

위메프 멤버십 'VIP클럽' 회원은 쇼핑 금액의 5%를 포인트로 적립 받는다. 일반 이용자는 2%를 적립 받을 수 있다. 위메프 오에서 배달·픽업, O2O 서비스를 이용하면 결제 금액의 1%를 적립한다.

전월 실적 50만원 이상 시 위메프 서비스 외에 넷플릭스·웨이브 구독과 커피, 편의점, 미용실, 패스트푸드, 패밀리레스토랑 등 생활 서비스를 이용해도 결제액의 5% 적립 혜택을 제공한다.

카드 출시 기념 프로모션도 진행한다. 카드 발급 후 위메프페이에 등록하면 2만원 이상 쇼핑 시 2만원을 위메프 포인트로 돌려준다.

KB국민카드 신규 회원이거나 최근 6개월간 사용 이력이 없는 회원은 누적 10만원 이상 결제(위메프 결제 5만원 이상) 시 10만원을 캐시백 받을 수 있다.

마스터 카드로 발급받은 이용자는 추첨을 통해 100만 위메프 포인트, 삼성전자 비스포크 제트 청소기, 삼성전자 갤럭시북, 애플 아이패드 8세대 등 경품도 제공받는다.

