[아시아경제 임춘한 기자] 부산 일본 영사관 앞에서 도쿄올림픽 참가 반대 내용이 담긴 욱일기 바탕 인쇄물을 불태운 대학생이 경찰에 붙잡혔다.

16일 부산 동부경찰서는 부산·경남대학생진보연합 소속 대학생 A씨를 경범죄 처벌법 위반 혐의로 체포해 조사하고 있다.

A씨는 이날 오후 4시 47분께 부산 동구 초량동에 있는 일본 영사관 정문 앞에서 같은 단체 소속 대학생 1명과 함께 미신고 집회를 벌였다.

A씨는 이 자리에서 욱일기 바탕에 '독도 침탈 군국주의 도쿄 올림픽 거부'라는 내용이 쓰인 A4 용지를 일회용 라이터로 태우는 퍼포먼스를 벌인 혐의를 받고 있다.

현장에서 있던 경찰은 퍼포먼스에 나선 A씨를 제지하고 체포했다.

