[아시아경제 박종일 기자]◆서울 중랑구<행정 4급 승진예정자>▲면목제2동 조민수 <행정 5급 승진예정자>▲행정지원과 나성준 ▲청소행정과 오용석 ▲구의회사무국 이성금 ▲마을협치과 이은하 ▲세무2과 장영식 ▲도시안전과 정갑철 ▲어르신복지과 정명숙 ▲묵제1동 최영학

