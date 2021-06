[아시아경제 임춘한 기자] 충북 충주의 사방댐 공사장에서 거푸집이 무너져 근로자 3명이 다쳤다.

16일 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 30분께 충주시 앙성면 영죽리 사방댐 공사장의 거푸집이 무너지면서 토사 등이 흘러내렸다.

이 사고로 근로자 2명이 중상, 1명이 경상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

이들은 현장서 콘크리트 타설을 하던 중 거푸집이 무너지면서 구조물과 토사 등에 깔린 것으로 전해졌다.

경찰은 공사 관계자를 상대로 안전수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다.

