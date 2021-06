순천시의회, 월등면 매실수확 현장 찾아 ‘구슬땀’

코로나19로 노동력 부족에 시달리는 농촌에 일손 보태

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회(의장 허유인)는 영농철 노동력 부족에 시달리는 농촌을 돕기 위해 허유인 의장을 비롯한 의회사무국 직원들이 전날 월등면에 위치한 매실 농가를 방문해 매실 수확에 일손을 보탰다고 16일 밝혔다.

이날 농촌 일손 돕기 활동은 코로나19 장기화로 외국인 근로자 입국이 제한되면서 농촌에 노동력 부족이 심화되는 상황에서 수확철을 맞은 매실 농가를 돕기 위해 이뤄졌다.

시의회 직원들은 아침부터 비가 오는 궂은 날씨에도 불구하고, 몸을 사리지 않고 매실을 따고 컨테이너 박스를 나르며 매실 수확을 위해 구슬땀을 흘렸다.

현장에 함께한 허유인 의장은 “의회사무국 직원들 덕분에 노동력 부족으로 어려움에 처한 농촌의 일손도 돕고, 농가의 어려움도 들을 수 있는 의미 있는 시간이었다”면서 “코로나19 장기화에 이상 기후까지 겹쳐 이중고를 겪고 있는 농민들을 도울 수 있는 방안을 마련하기 위해 의회 차원에서도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr