크래프톤, 증권신고서 제출…7월 상장 본격화

[아시아경제 부애리 기자] '배틀그라운드'로 유명한 게임사 크래프톤이 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 16일 밝혔다.

크래프톤의 총 공모주식 수는 1006만230주다. 1주당 희망 공모가액은 45만8000원~55만7000원이다. 공모자금은 5조6000억원으로 역대 최대 규모라고 회사 측은 밝혔다.

투자기관 대상 수요예측은 오는 28일부터 다음달 9일까지 2주간 진행된다. 이를통해 확정된 최종 공모가를 기준으로 다음달 14일과 15일 일반투자자를 대상으로 청약을 진행한다. 7월 중 상장할 예정이다.

대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 크레디트스위스, NH투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모건이며 삼성증권이 인수단으로 참여한다.

크래프톤은 증권신고서 제출일 기준 공모주 중복 청약이 금지되는 6월20일 이전에 증권신고서를 제출해 여러 증권사를 통한 중복 청약이 가능할 전망이다.

한편 크래프톤은 2018년 이후 연평균 매출 성장률 22.1%, 영업이익 성장률 60.5%를 달성했다. 지난해 연결기준 매출은 1조6704억원, 영업이익은 7739억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 53.6%, 영업이익은 115.4% 증가했다. 올해 1분기 실적은 매출 4610억원, 영업이익 2272억원이다. 크래프톤 측은 "전체 매출의 약 94%가 해외 실적으로 글로벌 기업으로 입지를 공고히하고 있다"고 밝혔다.

